شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: عنف المستوطنين في الضفة غير مقبول ويزعزع الاستقرار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

وصفت الولايات المتحدة، الأربعاء، العنف من قبل مستوطنين في الضفة الغربية في ظل الحرب بين «حماس» وإسرائيل، بأنه «مزعزع للاستقرار بشكل كبير»، وحضّت إسرائيل على ضبطهم.

وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، للصحفيين، إن عنف المستوطنين في الضفة الغربية «مزعزع للاستقرار بشكل كبير، ويأتي بنتائج عكسية على أمن إسرائيل على الأمد الطويل، فضلاً عن كونه، بالطبع، مضراً للغاية بالنسبة للفلسطينيين الذين يقطنون الضفة الغربية».

وتابع: «بعثنا برسالة واضحة للغاية لهم مفادها أن ذلك غير مقبول، يجب أن يتوقف، وينبغي محاسبة المسؤولين عنه»، في إشارة إلى اتصالات الولايات المتحدة مع الجانب الإسرائيلي.

ويرتفع منسوب العنف في الضفة الغربية، منذ مطلع العام الماضي، في ظل عمليات متكررة للجيش، وهجمات ينفذها مستوطنون إسرائيليون، فضلاً عن هجمات فلسطينية ضد قوات إسرائيلية ومستوطنين.

وقتل أكثر من 120 فلسطينياً في الضفة الغربية منذ اندلعت حرب غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي،، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.