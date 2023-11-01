شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تعلن خروج أول دفعة من مواطنيها من غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - رويترز

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية الأربعاء، أن أول دفعة من مواطنيها دخلت مصر قادمة من غزة عبر معبر رفح.

ونقلت «سكاي نيوز» عن الخارجية البريطانية، قولها، إنها اتفقت مع السلطات المصرية والإسرائيلية على قائمة أسماء مواطنين بريطانيين يريدون مغادرة غزة، وسيتم إبلاغها مسبقاً بالوقت الذي يستطيع فيه الأشخاص في القائمة استخدام المعبر.

وأضافت، أن فرقاً بريطانية موجودة على الأرض لتقديم المساعدة.

ووصف وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي على منصة إكس للتواصل الاجتماعي عبور اليوم بأنه «خطوة أولى هائلة الأهمية».

وكتب: «نعمل مع السلطات المصرية والإسرائيلية لضمان بقاء المعبر مفتوحاً حتى يتمكن المواطنون البريطانيون من بلوغ بر الأمان في الأيام المقبلة».