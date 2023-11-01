شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: لا نعتقد أن «حماس» ستحكم غزة في المستقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الولايات المتحدة- رويترز

قال البيت الأبيض، الأربعاء: إن الولايات المتحدة لا تعتقد بأن حركة حماس الفلسطينية يمكنها المشاركة في حكم قطاع غزة في المستقبل بعد نهاية الحرب مع إسرائيل.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض للصحفيين، أثناء توجه الرئيس جو بايدن إلى مينيسوتا، إن الولايات المتحدة لا تدعم توطيناً دائماً لسكان غزة خارج القطاع الذي تديره حركة حماس.

ومع ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في غزة في الحرب الإسرائيلية على القطاع، قال كيربي: إن واشنطن لا تعتقد بأن الوقت مناسب الآن لوقف عام لإطلاق النار، لكن من الضروري وقف أعمال القتال لأسباب إنسانية.

وفي الوقت الذي تناقش فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها احتمالات ما بعد الحرب في غزة، قال كيربي إن تولي «حماس» المسؤولية سيمثل إشكالاً.

وأضاف: نعتقد بأن «حماس» لا يمكن أن تمثل مستقبل الحكم في غزة. لا يستطيعون الاضطلاع بهذا.. ليس لدينا كل الإجابات حتى الآن عما سيأتي بعد الصراع، لكننا نعمل مع شركائنا في المنطقة لاستكشاف الشكل الذي يُحتمل، ويجب أن يكون عليه الحكم في غزة.