وسام زايد لعاهل الأردن

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- بواسطة أيمن الوشواش - منح رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أمس، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني «وسام زايد»، الذي يعد أعلى وسام تمنحه دولة الإمارات إلى قادة الدول وملوكها ورؤسائها، تقديرا للجهود التي بذلها العاهل الأردني في تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة والتعاون المشترك بين البلدين والإسهام في ازدهار هذه العلاقات على جميع المستويات. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منح رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أمس، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني «وسام زايد»، الذي يعد أعلى وسام تمنحه دولة الإمارات إلى قادة الدول وملوكها ورؤسائها، تقديرا للجهود التي بذلها العاهل الأردني في تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة والتعاون المشترك بين البلدين والإسهام في ازدهار هذه العلاقات على جميع المستويات. وأعرب الملك عبدالله الثاني، خلال المراسم التي جرت في قصر الوطن في أبوظبي، عن شكره وتقديره لأخيه رئيس دولة الإمارات واعتزازه بهذا الوسام الذي يحمل اسم شخصية إنسانية عالمية.

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