شكرا لقرائتكم خبر 27 هجوما على أمريكا في العراق وسوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال المتحدث باسم البنتاجون «تعرضت قواتنا لـ27 هجوما في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر الحالي»، لافتا إلى أنه سيتم إرسال 300 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط لكنهم لن يتجهوا إلى إسرائيل.

وتابع المتحدث باسم البنتاجون، خلال مؤتمر صحفي، «سنتخذ الإجراءات اللازمة لحماية جنودنا في الشرق الأوسط ضد أي هجمات، مشيرا إلى أن الحوثيين أطلقوا صاروخا بالستيا متوسط المدى لكن الجيش الإسرائيلي اعترضه.

واعترف المتحدث باسم البنتاجون، أن أمريكا تواصل تقديم المساعدة لإسرائيل بشكل يومي ونتواصل معهم باستمرار بشأن احتياجاتهم، وللتأكيد على حماية المدنيين.