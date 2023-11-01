شكرا لقرائتكم خبر ميقاتي: كفانا حروبا في لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أمس أن بلاده مع «خيار السلام، أما قرار الحرب ففي يد إسرائيل».

ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» عن ميقاتي قوله، في مداخلة في مستهل جلسة مجلس الوزراء أمس «كفانا حروبا في لبنان، فنحن مع خيار السلام، أما قرار الحرب اليوم فهو في يد إسرائيل»، مؤكدا أن «العدوان الإسرائيلي على الجنوب وما ينتج عنه من شهداء وضحايا وتدمير منازل وحرق محاصيل ونزوح وأضرار اقتصادية ومالية تطال الوطن ككل، هي عناوين عريضة برسم المجتمع الدولي الساكت عن الحق».

ولفت أن الجرائم الإسرائيلية اليومية في قطاع غزة تشكل وصمة عار على جبين الإنسانية وتدميرا لكل القيم والمبادئ التي قامت عليها العدالة الدولية، ولسوء الحظ بات القوي يدعي امتلاك الحق في وقت نحن تربينا على أن الحق هو مصدر القوة».

وقال ميقاتي «لبنان موجود في كل الاتصالات الدبلوماسية التي تجري، وفي سياق هذه الاتصالات زرت دولة قطر للاطلاع على آخر الاتصالات وإمكان الوصول إلى وقف إطلاق النار، وبعدها يمكن البدء بالمساعي الأخرى وكما قلت سابقا هناك سباق بين وقف إطلاق النار وتفلت الأمور».

وأضاف «إن وقف إطلاق النار لفترة خمسة أيام أمر ضروري تحت عنوان إنساني، وخلال هذه الفترة تكون الاتصالات الدولية ناشطة من أجل إتمام عملية تبادل الأسرى لإرساء هدنة دائمة من أجل الاتفاق على الخطوط المطلوبة لإحلال السلام في المنطقة».

وتابع «إن وطننا لبنان يدخل عتبة السنة الثانية من الشغور في سدة رئاسة الجمهورية، وهذا الشغور يؤثر بشكل كبير على البلد لما ترمز إليه رئاسة الجمهورية وللدور الأساسي للرئيس»، داعيا إلى «الإسراع في إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري رغم كل التحديات والصعوبات».