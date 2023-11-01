20 مستشفى ميدانيا تركيا لغزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، إجراء كافة الاستعدادات لإنشاء 20 مستشفى ميدانيا، سواء في المنطقة القريبة من معبر رفح أو في مطار العريش المصري. ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» التركية عن قوجة قوله للصحفيين أمس، عقب اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة «لدينا سفينة طبية جاهزة في الانتظار. خصصنا قرابة 40 سيارة إسعاف وهي مستعدة للعمل، أرسلنا حاضنات وأجهزة تهوية والعديد من المولدات الصغيرة والكبيرة». وأشار إلى أن هناك فريقا طبيا تركيا مكونا من 20 شخصا، إلى جانب اثنين من المديرين العامين، موجودون في المنطقة هناك.



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