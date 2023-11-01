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احتجاجات أمام السفارة الإسرائيلية بطوكيو

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- بواسطة أيمن الوشواش - احتشدت مجموعة من الأشخاص بالقرب من سفارة إسرائيل في العاصمة اليابانية طوكيو أمس، للاحتجاج على الهجمات العسكرية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه)، بأن المتظاهرين جاؤوا استجابة لدعوة أطلقتها إحدى الجماعات المدنية، وقال المنظمون «إن هناك نحو 300 شخص شاركوا في الاحتجاج».

ورفع المشاركون لافتات مكتوبة باللغتين، الإنجليزية واليابانية، ورددوا شعارات مثل «أوقفوا إطلاق النار فورا» و»أوقفوا قصف غزة»، كما نظموا اعتصاما.

وقالت امرأة في الستينات من عمرها، «إن التطورات الأخيرة جعلتها تعتقد أنها يجب أن تحتج على الهجمات الإسرائيلية».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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