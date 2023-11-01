شكرا لقرائتكم خبر احتجاجات أمام السفارة الإسرائيلية بطوكيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتشدت مجموعة من الأشخاص بالقرب من سفارة إسرائيل في العاصمة اليابانية طوكيو أمس، للاحتجاج على الهجمات العسكرية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه)، بأن المتظاهرين جاؤوا استجابة لدعوة أطلقتها إحدى الجماعات المدنية، وقال المنظمون «إن هناك نحو 300 شخص شاركوا في الاحتجاج».

ورفع المشاركون لافتات مكتوبة باللغتين، الإنجليزية واليابانية، ورددوا شعارات مثل «أوقفوا إطلاق النار فورا» و»أوقفوا قصف غزة»، كما نظموا اعتصاما.

وقالت امرأة في الستينات من عمرها، «إن التطورات الأخيرة جعلتها تعتقد أنها يجب أن تحتج على الهجمات الإسرائيلية».

