مصر تستقبل 81 مصابا فلسطينيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس التنسيق لاستقبال أول 81 حالة من المصابين والمرضى من الفلسطينيين لتقديم الخدمات التشخيصية والطبية والعلاجية اللازمة لهم. وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع «فيس بوك»، «إن وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار عقد اجتماعا أمس لمتابعة التجهيزات الخاصة بالمستشفيات في محافظة شمال سيناء، ومتابعة مستجدات خريطة مواجهة وإدارة الأزمات، استعدادا لاستقبال المرضى من الفلسطينيين من قطاع غزة، وذلك بمركز السيطرة والتحكم في وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة».

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