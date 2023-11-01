انت الان تتابع خبر التعليم العالي تطلق استمارة "الاعتراضات الإلكترونية" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان، إنها اطلقت "الاستمارة الإلكترونية لاستقبال الاعتراضات التي تشمل بعضاً من فئات الطلبة في القبول المركزي للسنة الدراسية 2024/2023 للقناتين العامة وذوي الشهداء".

وحدد البيان المشمولين بالتقديم الى الاستمارة الإلكترونية وهم "الطلبة الذين لم يقدموا على استمارة القبول المركزي أو الذين لم يظهر لهم قبول فضلا عن الطلبة ممن معدلاتهم (75% فأعلى) وظهر قبولهم في المعاهد والطلبة من مواليد (1993) صعوداً الحاصلين على معدل (90% فأعلى) ولم يقدموا الى القبول المركزي".