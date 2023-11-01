انت الان تتابع خبر محافظ البصرة يعلن إدراج مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن محافظ البصرة اسعد العيداني، الأربعاء، عن إدراج مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر ضمن برنامج تنمية الاقاليم.