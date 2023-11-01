أدانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان تزويد كوريا الشمالية المزعوم روسيا بالذخائر، حيث تعتقد وكالة التجسس العليا في كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أرسلت أكثر من مليون قذيفة مدفعية إلى روسيا منذ أغسطس للمساعدة في تأجيج الحرب على أوكرانيا، وفقا للنائب يو سانغ بوم الذي حضر جلسة إحاطة مغلقة مع مسؤولي المخابرات.

و يعتقد جهاز المخابرات الوطنية الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية شحنت أكثر من مليون قذيفة مدفعية إلى روسيا عبر السفن ووسائل النقل الأخرى منذ أوائل أغسطس للمساعدة في تعزيز القدرات القتالية الروسية في أوكرانيا . وقال يو إن هذه القذائف ستوفر ما يكفي من الإمدادات للروس لمدة شهرين تقريبًا.

مصانع الذخيرة

وقال يو إن الوكالة تعتقد أن كوريا الشمالية تعمل على تشغيل مصانع الذخيرة بكامل طاقتها لتلبية متطلبات الذخيرة الروسية، وتقوم أيضًا بتعبئة السكان لزيادة الإنتاج. وهناك أيضًا دلائل على أن كوريا الشمالية أرسلت خبراء أسلحة إلى روسيا في أكتوبر لتقديم المشورة للمسؤولين الروس حول كيفية استخدام الأسلحة الكورية الشمالية المصدرة.

ولم يستجب مسؤولو NIS على الفور لطلب تأكيد رواية يو عن الاجتماع. ولدى الوكالة سجل مختلط في متابعة التطورات في كوريا الشمالية، الأمر الذي أصبح صعبا بسبب سيطرة بيونغ يانغ الصارمة على المعلومات.

وهناك مخاوف في كوريا الجنوبية من احتمال حصول كوريا الشمالية على تكنولوجيات روسية حساسة من شأنها أن تعزز التهديد الذي يشكله برنامج كيم للأسلحة النووية والصواريخ . لكن يو قال إن الاستخبارات الوطنية تعتقد أنه من المرجح أن تقتصر المساعدة الروسية على القدرات التقليدية، وربما تشمل الجهود المبذولة لتحسين أساطيل الطائرات المقاتلة القديمة في كوريا الشمالية.

مساعدة تكنولوجية

ومن المحتمل أيضًا أن تتلقى كوريا الشمالية مساعدة تكنولوجية روسية في الوقت الذي تمضي فيه قدمًا في خططها لإطلاق أول قمر صناعي للاستطلاع العسكري، حسبما نقلت يوو عن وكالة الاستخبارات الوطنية. وبعد فشل عمليات الإطلاق المتتالية في الأشهر الأخيرة، فشلت كوريا الشمالية في تنفيذ تعهدها بمحاولة إطلاق ثالث في أكتوبر. وقال يو إن وكالة الاستخبارات الوطنية تعتقد أن كوريا الشمالية في المرحلة النهائية من الاستعدادات لعملية الإطلاق الثالثة، والتي من المرجح أن تكون ناجحة.

وقد وصف كيم مرارا وتكرارا قدرات الاستطلاع الفضائية بأنها حاسمة لمراقبة الأنشطة العسكرية للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وتعزيز التهديد الذي تشكله صواريخه ذات القدرة النووية. ويقول الخبراء إن قرار مقابلة بوتين في قاعدة فوستوشني الفضائية ، وهي منشأة رئيسية لإطلاق الأقمار الصناعية في الشرق الأقصى الروسي، يشير إلى رغبة كيم في الحصول على مساعدة تكنولوجية روسية بشأن أقمار التجسس الصناعية.

وتحظر قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إطلاق كوريا الشمالية للأقمار الصناعية لأنها تعتبرها غطاء لاختبار تكنولوجيات الصواريخ الباليستية بعيدة المدى. تعزيز الشراكة

وتعمل كوريا الشمالية وروسيا بنشاط على تعزيز رؤية شراكتهما في مواجهة المواجهات المنفصلة والمتعمقة مع الولايات المتحدة.

وقد أثارت دبلوماسيتهم - التي أبرزتها القمة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وبوتين في سبتمبر - مخاوف بشأن ترتيب الأسلحة الذي تزود كوريا الشمالية بموجبه روسيا بالذخائر التي تشتد الحاجة إليها مقابل التقنيات الروسية المتقدمة التي من شأنها تعزيز جيش كيم المسلح نوويا.

ونفت كل من بيونغ يانغ وموسكو مزاعم الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بأن الشمال ينقل إمدادات الأسلحة إلى روسيا.

أصدرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان بيانًا مشتركًا في 26 أكتوبر أدان بشدة ما وصفوه بتزويد كوريا الشمالية بالذخائر والمعدات العسكرية لروسيا، قائلين إن شحنات الأسلحة هذه تزيد بشكل كبير من الخسائر البشرية الناجمة عن العدوان الروسي في أوكرانيا.

وجاء البيان الصادر عن كبار الدبلوماسيين في الدول بعد أيام من نفي وزير الخارجية سيرغي لافروف مزاعم الولايات المتحدة بأن بلاده تلقت ذخائر من كوريا الشمالية أثناء عودته من رحلة استغرقت يومين إلى بيونغ يانغ .

وكان البيت الأبيض قال في وقت سابق إن كوريا الشمالية سلمت أكثر من ألف حاوية من المعدات العسكرية والذخائر إلى روسيا. ونشر البيت الأبيض صورا قال إنها أظهرت تحميل الحاويات على سفينة ترفع العلم الروسي قبل نقلها بالقطار إلى جنوب غرب روسيا.

كوريا الشمالية وروسيا:

تعملان بنشاط على تعزيز رؤية شراكتهما في مواجهة المواجهات المنفصلة والمتعمقة مع الولايات المتحدة.

أثارا مخاوف بشأن ترتيب الأسلحة الذي تزود كوريا الشمالية بموجبه روسيا بالذخائر التي تشتد الحاجة إليها مقابل التقنيات الروسية المتقدمة

نفت كل من بيونج يانج وموسكو مزاعم الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بأن الشمال ينقل إمدادات الأسلحة إلى روسيا