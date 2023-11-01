الأردن يستعدي سفيره من تل أبيب..وإسرائيل تعلق

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأربعاء، استدعاء سفيرها من إسرائيل، احتجاجًا على الحرب المستمرة على قطاع غزة.

أسباب الرفض

وقالت الوزارة في بيان إن قرار الاستدعاء يأتي "تعبيرًا عن رفض المملكة الهاشمية الحرب المستمرة على قطاع غزة، والتي تقتل الأبرياء وتُسبب كارثة إنسانية".

وأكدت الوزارة أن سفيرها في إسرائيل لن يعود إلا بوقف الحرب على غزة.

من جانبها، عبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن أسفها لقرار الأردن استدعاء سفيرها، وقالت إنها "تأسف بشدة" للقرار، الذي وصفته بأنه "غير مبرر".

وأضافت الوزارة أن السفارة الإسرائيلية في عمان ستبقى مفتوحة، وأنها ستعود إلى العمل بشكل طبيعي بمجرد وقف الحرب على غزة.

من جانبها، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار الأردن استدعاء سفيرها من إسرائيل، وقالت إنه "يأتي تعبيرًا عن الموقف الأردني الرافض للحرب على قطاع غزة والمطالب بوقفها فورًا".

وأضافت الوزارة أن الحرب على غزة "جريمة حرب"، وطالبت المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لوقفها.

ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها السادس والعشرين اليوم الأربعاء، وقد أسفرت عن مقتل أكثر من 200 فلسطيني، بينهم 59 طفلًا، وإصابة أكثر من 1300 آخرين.