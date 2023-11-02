شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حقوق إنسان النواب: نسعى لتوحيد العمل البرلمانى العربى ضد الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن لجنة حقوق الإنسان تحرص على توحيد العمل العام على المستوى البرلماني وعمل منظمات المجتمع المدني من خلال صياغة رؤية واحدة لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية على قطاع غزة.

أضاف طارق رضوان، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء Dmc" المذاع عبر قناة Dmc، أن لجنة حقوق الإنسان تجهز دراسة شاملة ومدعمة بفيديوهات ووثائق لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وسيتم إرسالها إلى البرلمانات وكل المحافل الدولية.

وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: "نسعى لضرورة توحيد الجهود على المستوى البرلماني العربي، وسوف نعقد اجتماع مطلع الأسبوع المقبل مع رئيس البرلمان العربي عادل عصومي في القاهرة، وحثه على التأكيد على ضرورة توحيد العمل البرلماني للدول العربية وترويج ملف الانتهاكات الإسرائيلية لكي تصبغ القضية الفلسطينية كأول قضية على الأجندة العربية".

وأكمل: "علينا السعي نحو توضيح الرؤية والصورة وبالشكل الواقعي بما يحدث من انتهاكات في قطاع غزة، لأن ما يتم تصديره للغرب صورة خاطئة من قبل إسرائيل".