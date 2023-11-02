شكرا لقرائتكم خبر عن الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تستقبل وفدًا من أبطال الألعاب الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وفداً من أبطال الألعاب الرياضية بحضور النائب/أحمد دياب رئيس رابطة الأندية الرياضية وعدد من أبطال جمهورية مصر العربية.

وكان في استقبال الوفد رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، المستشار محمود فوزي والذي بدأ اللقاء بترحيبه بوفد الأبطال الرياضيين المصريين مشيراً إلى أن الدولة المصرية أولت اهتماماً واضحاً بملف الرياضة كونها تعد مسألة أمن قومي لأن العقل السليم في الجسم السليم، حيث اهتمت الدولة المصرية بإقامة المنشآت الرياضية الحديثة في جميع أنحاء الجمهورية، ما أكد اهتمام الدولة المصرية بحق المواطن في الرياضة، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه مبكراً بإعداد تصور متكامل لتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية في مصر اتساقًا مع استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري.

ومن جانبهم، عبر وفد الأبطال الرياضيين عن سعادتهم بترحيب الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بزيارتهم، مشيرين إلى أن الدولة المصرية اهتمت بملف الرياضيين وبفضل دعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي المتواصل لملف الرياضة والرياضيين وزيادة النفقات الخاصة بهم حدث تطور كبير في الرياضة المصرية وجعل كل رياضي مصري يفخر بنفسه كونه ممثلاً للدولة المصرية في البطولات العالمية. مؤكدين على أن البطل الرياضي شخص له مسئولية مجتمعية وله متابعيه مشيرين إلى قيامهم بدورهم في توعية المواطنين بالمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري القادم.