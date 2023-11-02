شكرا لقرائتكم خبر عن محمود مسلم: الجهود المصرية لدعم القضية الفلسطينية تسير فى 3 محاور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الدكتور والكاتب الصحفي محمود مسلم، عن جهود الدولة المصرية لدعم القضية الفلسطينية من خلال 3 محاور، متابعا: "المحور الأول هو إدخال المساعدات، والثاني هو التهدئة، والثالث هو تحقيق السلام العادل والشامل لإقامة الدولتين".

وأضاف "مسلم" فى تصريحات لقناة "الحرة": "مصر عقدت قمة القاهرة للسلام، وتعقد مشاورات مستمرة مع كل شركائها في العالم لكشف ممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي".

وتابع الدكتور محمود مسلم: "شهداء الحرب هذه المرة يعادل شهداء خمسة حروب سابقة، ما يدل على ما تكبده الفلسطينيون من خسائر فادحة، حيث لا تركز إسرائيل سوى على إبادة سكان غزة".

وأضاف "مسلم"، "التصريحات الرسمية والموقف الرسمي والواضح للرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد على رفض تهجير الشعب الفلسطيني أو تصفية القضية،، مشددا على أن الحديث عن محاولة تهجير سكان غزة مرفوض مصريا على كافة المستويات الشعبية والرسمية.