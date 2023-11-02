شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسى فلسطينى: معظم شعوب العالم تهاجم سياسة الغرب وترفض إبادة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مهند عبد الحميد محلل سياسي فلسطيني من رام الله، إنه منذ يوم 7 اكتوبر تعامل دول الغرب مع اسرائيل أنها تتعرض لغزو ووصفوا ذلك بأن هناك شر في الهجوم وخير لهم ووضعوا الفلسطينيين في خانة الشر، مؤكدا أن ما يحدث الان حرب إبادة وتدمير للبنية التحتية بما في ذلك البنيات والمستشفيات والمدارس وكل شيء .

وأوضح مهند عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الاعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أن العالم منقسم الان بسبب ما يحدث في غزة ولكن أصبح السواد الأعظم من شعوبه في مواجهة سياسة الغرب الذي يدافع ويدعم اسرائيل في هذه العملية التي تستهدف شعب بأكمله.

وأشار مهند عبد الحميد، إلى أن هناك استقطاب وتحركات شعبية في دول الغرب وأصبح هناك اختلال في الشارع واختلال معايير المنظمات الحقوقية والنقابات العمالية جاء لصالح الشعب الفلسطيني والعدوان عليه من الاحتلال والدعم من حكومات الغرب.