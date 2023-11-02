شكرا لقرائتكم خبر عن 10 ملفات بقطاع الإسكان والتخطيط العمرانى على أجندة لجنة الإسكان بـ"النواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت لجنة الإسكان بمجلس النواب، 10 ملفات على أجندتها بدور الانعقاد الرابع، وذلك إضافة إلى حزمة من التشريعات أبرزها تعديلات قانون البناء الموحد.

وفيما يلى نستعرض الموضوعات الخاصة بمحور الإسكان والتخطيط العمرانى.

قطاع الإسكان والتخطيط العمراني

1. متابعة آليات ومعدلات تنفيذ كافة مشروعات الإسكان.

2. دراسة المشكلات والمعوقات التى تواجه المطورين العقاريين.

3. مناقشة موضوع تصدير "العقارات وتشجيع الاستثمار العقارى.

4. متابعة تنفيذ المبادرات الرئاسية المتعلقة بتوفير المسكن الملائم.

5. مناقشة مشكلات الصناعات والأنشطة المرتبطة بقطاع الإسكان.

6. بحث كيفية الإسراع فى تنفيذ المخططات التفصيلية بالقرى والمدن.

7. دراسة مدى إمكانية نقل تبعية إدارات التخطيط العمراني بالمحافظات إلى الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ومعوقات ذلك.

8. متابعة مشروعات تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة وبحث سبل مكافحة البناء العشوائي وبخاصة على الأراضي الزراعية.

9. دراسة ومناقشة وثيقة ملكية الدولة فيما يخص قطاع المقاولات دراسة المشكلات المتعلقة بتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة.

10. بحث المعوقات التي يعاني منها قطاع المقاولات المصري، متابعة آثار تطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بقطاع الإسكان.