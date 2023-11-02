بوليتيكو: بايدن ناقش مع كبار مساعديه احتمال أن تكون أيام نتانياهو السياسية معدودة

اشارت صحيفة "بوليتيكو" الاميركية، الى ان الرئيس الاميركي جو بايدن ناقش مع كبار مساعديه احتمال أن تكون أيام رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو السياسية معدودة. ولفتت الى ان بايدن هذه المشاعر إلى نتانياهو في محادثة حديثة بينهما.

ونقلت "بوليتيكو" عن مسؤول أميركي بان "توقعات الإدارة الأميركية ترجح بقاء نتنياهو في منصبه أشهرا أو حتى انتهاء القتال".

وفي سياق ذي صلة، قال مسؤول إسرائيلي لـ"بوليتيكو" الأميركي، أن "إسرائيل مستعدة لمناقشة هدنة إنسانية لبضع ساعات"، مضيفا: "أن وقف إطلاق النار لا يزال غير مطروح على الطاولة".

ونقل التقرير عن عضوين في مجلس الشيوخ الأميركي، قولهما إن هناك محادثات جارية لإنشاء قوة متعددة الجنسيات في غزة بعد قضاء إسرائيل على حركة "حماس".

وأضاف السيناتوران أن "هناك تحركا دبلوماسيا مبكرا ومغلقا بشأن إنشاء قوة لحفظ السلام في غزة، على الرغم من أنه من غير المرجح أن تشمل قوات أميركية". وقال أحدهما إن "هناك محادثات جارية بشأن تشكيل محتمل لقوة دولية"، فيما رفض الخوض في التفاصيل واكتفى بالقول إنها "أولية وهشة للغاية".