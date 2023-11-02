اشارت القناة 12 الاسرائيلية، الى ان "الضغط الأميركي تزايد كثيراً والعد العكسي بدأ بخصوص انتهاء الحرب على غزة، ومن الصعب على إسرائيل مواجهة الأميركيين حالياً".

كانت هذه تفاصيل خبر القناة 12: الضغط الأميركي تزايد كثيراً والعد العكسي بدأ بخصوص انتهاء الحرب على غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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