افادت القناة 13 الإسرائيلية الى ان مسلحي حركة "حماس" المشاركون بهجوم 7 تشرين الاول كانت لديهم خرائط وعناوين كبار ضباط الجيش الاسرائيلي لاختطافهم.

كانت هذه تفاصيل خبر القناة 13: مسلحو حماس المشاركون بهجوم 7 تشرين الاول كانت لديهم خرائط وعناوين كبار ضباط الجيش لاختطافهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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