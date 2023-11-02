عبرت وزارة الخارجية الفرنسية عن "قلقها البالغ إزاء الخسائر الفادحة" جراء الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين في شمال قطاع غزة، مذكّرة أن "حماية السكان المدنيين هي التزام بموجب القانون الدولي وهو أمر يفرضه القانون الدولي وملزم للجميع".
واوضحت وزارة الخارجية في بيان، إن "فرنسا تشعر بقلق بالغ إزاء الخسائر الفادحة التي يتكبدها السكان المدنيون الفلسطينيون جراء الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا، وتعرب عن تعاطفها مع الضحايا".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية فرنسا تعرب عن "قلقها البالغ" إزاء القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.