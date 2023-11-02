خارجية فرنسا تعرب عن "قلقها البالغ" إزاء القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا في غزة

عبرت وزارة الخارجية الفرنسية عن "قلقها البالغ إزاء الخسائر الفادحة" جراء الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين في شمال قطاع غزة، مذكّرة أن "حماية السكان المدنيين هي التزام بموجب القانون الدولي وهو أمر يفرضه القانون الدولي وملزم للجميع".

واوضحت وزارة الخارجية في بيان، إن "فرنسا تشعر بقلق بالغ إزاء الخسائر الفادحة التي يتكبدها السكان المدنيون الفلسطينيون جراء الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا، وتعرب عن تعاطفها مع الضحايا".