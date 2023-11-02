الصحة الفلسطينية: 8805 قتيلا ونحو 24 ألف جريح منذ بداية العدوان على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن حصيلة القتلى والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة وصلت إلى 8805 قتيل، في حين ارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 24 ألفًا.

وأضافت خلال التقرير اليومي الصادر عنها: "في الضفة الغربية ارتفع عدد القتلى إلى 130، والجرحى إلى 2100، وذلك منذ السابع من تشرين أول الجاري". وأشارت الوزارة إلى أنَّ أكثر من 73% من القتلى هم من الأطفال والنساء والمسنين.

ولفتت إلى أنَّ مستشفى الصداقة التركي توقف عن العمل جراء القصف ونفاذ الوقود، علما أنه المستشفى الوحيد لعلاج مرضى السرطان، كما أن مستشفى الشفاء الطبي مهدد بالتوقف كليا عن العمل خلال اقل من 24 ساعة.

وأوضحت أن الأطباء مازالوا مجبرين على إجراء العمليات الجراحية دون تخدير، بما في ذلك أولئك الذين أصيبوا نتيجة القصف والنساء اللواتي يلدن بعمليات قيصرية، مشيرة إلى انه وخلال الـ24 ساعة الماضية استهدف القصف المرافق الصحية، ما أدى إلى تدمير عيادة رعاية صحية أولية إلى جانب أضرار لحقت بمستشفيين.

ومنذ السابع من تشرين الأول الجاري، منعت سلطات الاحتلال خروج المرضى من قطاع غزة للعلاج في مستشفيات القدس وداخل أراضي العام 48، بمن فيهم 2000 مريض مصابون بالسرطان.

وحتى 29 تشرين الأول، تم الإبلاغ عن فقدان حوالي 1950 مواطنًا بينهم ما لا يقل عن 1050 طفلًا، وقد يكونون محاصرين أو ضحايا تحت الأنقاض في انتظار أن يتم انتشالهم.

وقالت وزارة الصحة إن الدفاع المدني أثار قضية تحلل الجثامين تحت المباني المنهارة، وسط مهام الإنقاذ المحدودة، ما يثير مخاوف إنسانية وبيئية.