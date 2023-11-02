تجاوزت كل الحروب السابقة .. إسرائيل : ألقينا عشرة آلاف قنبلة على غزة

الشارقة - اميمة ياسر - قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، مساء الأربعاء، إن جيشه ألقى على مدينة غزة وحدها أكثر من 10 آلاف قنبلة.

جاء تصريحات يوآف غالانت في مؤتمر صحفي في تل أبيب للحديث عن مجريات الحرب في يومها السادس والعشرين وبعد يوم من بدء الهجوم البري في قطاع غزة.

وقال غالانت: "ألقينا عشرة آلاف قنبلة على مدينة غزة".

ومنذ اندلاع الحرب بين حركة حماس وإسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، استخدمت الأخيرة قوة نارية هائلة تجاوزت كل الحروب السابقة على القطاع.

وصارت تستخدم ما يعرف بـ"الحزام الناري"، الذي يعني شن عشرات الغارات على مكان واحد.

تقديرات للحجم الضخم لنيران إسرائيل

ذكرت شبكة "سي أن أن" الإخبارية الأميركية أن القنابل التي سقطت على القطاع في 6 أيام، توازي كل القنابل التي سقطت عليه في حرب عام 2014، التي دامت 51 يوما.

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن إسرائيل ألقت على غزة قنابل في أسبوع توازي مع ألقته أميركا في أفغانستان خلال عام كامل.

ذكرت تقديرات فلسطينية في أكتوبر الماضي أن جيش إسرائيل ألقى 12 ألف طن من المتفجرات على غزة، وهو ما يعادل قوة القنبلة النووية التي ألقيت على هيروشيما إبان الحرب العالمية الثانية.

تصريحات أخرى

قال غالانت إن جيش اغتال معظم قادة منظومة الصواريخ المضادة للمدرعات لحماس.

أكد استعداد الجيش على كل الجبهات لبنان وسوريا والضفة وجبهات أبعد.

ذكر أنه يتحدث بشكل يومي مع نظيري الأميركي أوستن

ردا على سؤال عن بشأن إطلاق الحوثيين صواريخ ومسيرات، قال: "نحن مطلعون على الوضع ونعرف كيف سنتصرف".