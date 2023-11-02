إصابات خطيرة في عدة كتائب .. ارتفاع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي في غزة إلى 16

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء، مقتل 16 جنديا في المعارك الدائرة في قطاع غزة في الوقت الذي وسع من نطاق عمليته البرية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن متحدث باسم الجيش الإسرائلي قوله إن "15 جنديا قتلوا في العملية العسكرية في قطاع غزة منذ الثلاثاء".

وفي وقت لاحق، تم بالإعلان عن قتيل آخر في معارك غزة يخدم في الكتيبة 749 ، كما أصيب جندي بجروح خطيرة

سمح بالإعلان عن قتيل آخر من قوات الجيش في معارك غزة يخدم في الكتيبة 749 ، كما أصيب جندي بجروح خطيرة

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق، الأربعاء، مقتل 12 من جنوده هجومه على قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد القتلى من الجنود الإسرائيليين منذ هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي إلى 329 جنديا، بحسب إحصائيات الجيش الإسرائيلي.