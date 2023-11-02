شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: لا خطط لنشر قوات أمريكية في غزة ووقف الحرب ليس حلاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت، واشنطن الأربعاء، أنه لا توجد خطط لنشر قوات أمريكية على الأرض في غزة الآن أو في المستقبل، فيما يتواصل خروج مواطنيها من القطاع، مشددة على أن «حماس» لن يمكنها إدارة القطاع مجدداً.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء إن الأمريكيين سيتمكنون الآن من الخروج من قطاع غزة الذي مزقته الحرب وإن الإدارة ستعمل بجد لإخراج أمريكيين آخرين من المنطقة في الأيام المقبلة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، إن الولايات المتحدة تتوقع إخراج جميع الأمريكيين من غزة والأمر سيستغرق بضعة أيام.

وتابع كيربي: «وقف إطلاق النار العام والواسع النطاق حالياً في غزة ليس هو الحل الصحيح».

وأكد كيربي أن الولايات المتحدة ترى أن «حماس» لا يمكنها إدارة قطاع غزة في المستقبل، كما أنها لا تدعم توطيناً دائماً لمدنيي غزة خارج القطاع.