شكرا لقرائتكم خبر عن قوات أمريكية خاصة في إسرائيل تبحث عن الرهائن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» نقلاً عن مسؤول في البنتاغون أن قوات أمريكية خاصة وصلت إلى إسرائيل لمساعدتها في البحث عن أماكن «الرهائن» لدى «حماس» في قطاع غزة. فيما كشف السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف أن عدد الروس المحتجزين لدى «حماس» يتراوح بين خمسة إلى ستة أشخاص.

ونقلت الصحيفة عن كريستوفر ماير، مساعد وزير الدفاع الأمريكي للعمليات الخاصة، قوله: «إننا نساعد الإسرائيليين بعدد من الأمور أهمها الكشف عن الرهائن، بما في ذلك الرهائن الأمريكيين. إنها حقاً مسؤوليتنا للقيام بذلك». وأضاف أن «قوات العمليات الخاصة الأمريكية في المنطقة مستعدة أيضاً لمساعدة مواطنيها على الخروج وحماية السفارة الأمريكية». ورفض ماير تحديد عدد قوات العمليات الخاصة الأمريكية الموجودة حالياً في إسرائيل. لكن مسؤولين أمريكيين آخرين يقولون إن وزارة الدفاع أرسلت عشرات من قوات الكوماندوز في الأيام الأخيرة، إضافة إلى فريق صغير كان في إسرائيل في 7 أكتوبر لإجراء تدريبات مقررة مسبقاً. بالمقابل لفت ماير إلى أنه لم يتم تكليف قوات العمليات الخاصة الأمريكية بأي أدوار قتالية في إسرائيل. وذكرت الصحيفة أيضاً نقلاً عن مصادر، أن القوات الخاصة ستعمل جنباً إلى جنب مع متخصصين من مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الخارجية والإدارات الأمريكية الأخرى المشاركة في إطلاق سراح الرهائن. وتضيف الصحيفة نقلاً عن مصادر، أن العديد من الدول الغربية نقلت فرق صغيرة من قواتها الخاصة سراً، لتكون قرب إسرائيل للمساعدة في أي عملية إنقاذ محتملة وللوجود بالقرب منها للمساعدة في أي عمليات إجلاء واسعة لمواطنيها من إسرائيل أو لبنان. في حين قالت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن في تصريحاتها مؤخراً بأن واشنطن ليس لها خطط لإرسال قوات إلى إسرائيل أو قطاع غزة. وأكدت أن «الولايات المتحدة تزود إسرائيل بالمشورة والمعدات والدعم الدبلوماسي» في حربها على قطاع غزة.

من جهة أخرى، قال السفير الروسي في إسرائيل في حديث متلفز: «لدينا معلومات تفيد بوجود المزيد من الأشخاص في قطاع غزة الآن، والذين اختطفهم مقاتلو حماس. الحديث لا يدور عن اثنين أو ثلاثة بل يمكننا القول إن عدد المواطنين الروس بين خمسة وستة ويرجح أنهم محتجزون في قطاع غزة». وأضاف أن روسيا على اتصال مستمر مع الجهات الإسرائيلية لمعرفة مصيرهم.

إلى ذلك، أعلن مسؤول إسرائيلي أنّ الشابة الأمريكية-الإسرائيلية ناتالي رانان، التي كانت محتجزة لدى حركة حماس قبل أن تطلق سراحها مع والدتها بعد نحو أسبوعين من احتجازهما، عادت إلى الولايات المتّحدة. (وكالات)