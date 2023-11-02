شكرا لقرائتكم خبر عن البابا فرنسيس: حل الدولتين ضروري لإسرائيل وفلسطين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفاتيكان - رويترز

أكد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، إن حل الدولتين ضروري لإسرائيل وفلسطين، مضيفاً أن الحرب هي دوماً هزيمة.

وأضاف البابا فرنسيس في مقابلة مع محطة راي الإيطالية «(هذان) شعبان عليهما العيش معاً. وبذلك الحل الحكيم.. الدولتان. اتفاق أوسلو، دولتان واضحتا الحدود ووضع خاص للقدس».

ودخلت الحرب الإسرائيلية على غزة الأربعاء، يومها الـ26، وقتل نحو 8800 شخص، بينهم آلاف الأطفال، وأصيب 22 ألفاً، بجروح خلال في القصف المتواصل على القطاع منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رداً على هجوم حركة «حماس» غير المسبوق على جنوبي إسرائيل.