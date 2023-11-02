شكرا لقرائتكم خبر عن صربيا تعلن انتخابات عامة مبكرة في «أوقات صعبة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغراد - أ ف ب

أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش الأربعاء، أن بلاده تعتزم إجراء انتخابات مبكرة، بعد أقل من عامين على الانتخابات الأخيرة التي شهدت فوز حزبه التقدمي.

وقال فوتشيتش خلال بث مباشر للإعلان عن حل البرلمان، أن الانتخابات ستجرى في 17ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لانتخاب نواب جدد ومجالس 65 بلدية بينها العاصمة بلغراد. وأضاف:«نعيش أوقاتاً صعبة بالنسبة للعالم أجمع، تحفل بالتحديات العالمية والحروب والصراعات، ومن الضروري أن نكون جميعاً متحدين في الحفاظ على المصالح الوطنية».

وطالبت أحزاب معارضة صربية عدة في سبتمبر/ أيلول الماضي، رسمياً بإجراء انتخابات بعد فشل الحكومة الائتلافية في الاستجابة لاحتجاجات حاشدة، رداً على حوادث إطلاق نار أسفرت عن مقتل 18 شخصاً، نصفهم من الأطفال.

واتهم منظمو الاحتجاجات الحزب الحاكم ووسائل الإعلام الموالية للحكومة بإثارة ثقافة العنف.

كما أصدرت أحزاب عدة بياناً موقعاً يدعو إلى إجراء انتخابات. وقالت، إن «صربيا تمر بأزمة سياسية واجتماعية عميقة»، مضيفة «تم تجاهل مطالب أولئك الذين ظلوا يحتجون منذ أشهر. نحن بحاجة إلى أشخاص مسؤولين في السياسة يحلون المشاكل بدلاً من تجاهلها».

وكان «الحزب التقدمي» الذي يتولى السلطة منذ عقد فاز في الانتخابات الأخيرة التي أجريت في 2022. وانتخب فوتشيتش، القومي الذي تحول إلى زعيم موال للغرب، لولاية رئاسية ثانية.