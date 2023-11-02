مصر: استقبلنا أول مجموعة من مصابي غزة و117 من حاملي الجنسيات الأجنبية

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الأربعاء، "وصول أول مجموعة" من مصابي قطاع غزة، و117 من حاملي الجنسيات الأجنبية.



وأشارت وزارة الصحة، إلى أن تم إجراء الكشف الطبي على الأجانب، وتوزيع المصابين على مستشفيات محافظة شمال سيناء.



جاء ذلك في بيان للوزارة، تزامنا مع اليوم 26 لشن الجيش الإسرائيلي حربا على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل وإصابة آلاف الفلسطينيين، معظمهم مدنيون، وتسببت بوضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.



وأفاد البيان بـ"استقبال أول مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة، وذلك من خلال معبر رفح (الحدودي مع القطاع)"، دون ذكر عددهم.



وأوضح أنه "تم توقيع الكشف الطبي على كافة الحالات، وتشخيصهم تشخيص دقيق، وتحويل 16 مصابا منهم للمستشفيات المجهزة بشمال سيناء (محافظة مصرية متاخمة لغزة)"، دون ذكر عددهم.



وأضاف أنه "جار تحويل سائر الحالات (دون ذكر عددها) إلى المستشفيات، وجميع الحالات مستقرة، وتتلقى رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية المتواجدة بالمعبر أو داخل المستشفيات".



كما قام أطباء الحجر الصحي بمعبر رفح بـ"توقيع الكشف الطبي على 117 من رعايا الدول الأجنبية، منهم 35 طفلا تم تطعيمهم بلقاحات شلل الأطفال والحصبة والالتهاب السحائي"، وفق بيان الصحة المصرية.



وفي وقت سابق الأربعاء، قال وائل أبو محسن، مدير إعلام الجانب الفلسطيني من معبر رفح، في بيان، إن "عدد المغادرين (إلى معبر رفح بالجانب المصري) ارتفع إلى 335 مسافرا من حملة الجوازات الأجنبية، و22 سيارة إسعاف تقل مصابي العدوان الإسرائيلي على غزة".



وصباح الأربعاء، بثت عدد من القنوات المصرية بينها "القاهرة الإخبارية" (خاصة)، حركة تدفق سيارات الإسعاف إلى غزة من معبر رفح، واستقبال المصابين والعالقين من حاملي الجوازات الأجنبية.



وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية أن مصر فتحت معبر رفح "استثنائيا" لنقل بعض المصابين، وعدد من الأجانب وحاملي الجنسية المزدوجة إلى الأراضي المصرية، تمهيدا لمغادرتهم إلى بلدانهم.



ومساء الثلاثاء، قالت الهيئة العامة للمعابر والحدود في غزة، عبر بيان نشرته على فيسبوك، إن الجانب المصري "أبلغنا أنه سيتم فتح معبر رفح، الأربعاء، ومغادرة 81 جريحا من (ذوي) الإصابات الخطيرة للعلاج في مستشفيات مصر".

(الأناضول)