الصليب الأحمر بغزة يحذر من كوارث إنسانية بالمستشفيات (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - قال هشام مهنا، المتحدث باسم اللجنة الدولية لـ الصليب الأحمر في غزة، إن هناك اتصال تام ومباشر مع المستشفيات بالقطاع، وتمكنا الجمعة الماضي من إدخال 6 شاحنات محملة بالمستلزمات الطبية من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وأضاف هشام مهنا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية دي إم سي، مساء اليوم أن المستشفيات التي لا زالت قيد الخدمة في قطاع غزة تتناقص كل يوم، نتيجة نفاذ المخزون أوعدم توافر المستلزمات الطبية والوقود والطاقة.



وتابع المتحدث باسم اللجنة الدولية لـ الصليب الأحمر في غزة: " نعمل على إيصال هذه المواد الطبية في أسرع وقت ممكن إلى جميع مستشفيات غزة"، مشيرا إلى أن هناك صعوبة في إيصال الشحنات الطبية إلى المستشفيات التي تقع في المناطق الشمالية.

وأوضح المتحدث باسم اللجنة الدولية لـ الصليب الأحمر في غزة : “ نخشى أن يكون هناك زيادة ممن يفقدون أرواحهم في الشمال، وهناك الآلاف داخل المستشفيات يتلقون الرعاية الصحية وأطفال أعمارهم لا تسمح للتعرض إلى المخاطر لأنهم في دائرة الخطر”.

طالب الدكتور عماد محسن الكاتب والإعلامي الفلسطيني، المجتمع الدولي بالتدخل سريعًا و الدعوة من أجل وقف إطلاق النار في غزة ، بالإضافة إلى المساهمة في إعمار ما سببه الاحتلال من دمار في المباني السكنية، وإن بقي الحال على ما هو عليه، فهذا ينذر بكثير من الكوارث، على كافة المجالات".

قتل ممنهج للنساء والأطفال في قطاع غزة

وأضاف الدكتور عماد محسن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك نساء فلسطينيات، خضعن اليوم لعمليات ولادة قيصرية دون تخدير، وذلك بسبب نقص الإمكانيات الطبية في مستشفيات غزة ، مضيفاً أن تعبير "القتل الممنهج" للنساء و الأطفال في قطاع غزة هو تعبير موفق للغاية.

وتساءل الدكتور عماد محسن: "أين حقوق الإنسان مما يحدث في فلسطين وغزة ؟، وأين هيئة الأمم المتحدة؟، وأين دور مجلس الأمن الدولي في حفظ الأمن و السلم"؟.



فيما قال الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، إن عدد الأطباء الذين سجلوا اسمائهم للتطوع لعلاج مصابي غزة وصل لألفي طبيب متطوع وتم تدريب معظهم منذ عشر أيام على العمل في مناطق الصراعات المسلحة والحروب، واتباع تعليمات السلامة والتعليمات الخاصة بالهلال الأحمر.

وأضاف نقيب الأطباء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور والمذاع على فضائية etc، مساء اليوم الأربعاء، أنه تم تكوين فرق من التخصصات المختلفة ومجموعات ووضعهم في غرفة عمليات واحدة بالتنسيق مع وزارة الصحة والهلال الأحمر المصري بحيث يكونوا في حالة الاستعداد.

وأكد نقيب الأطباء أن المتطوعين من كافة الفئات والأجيال والتخصصات وبكافة المستويات من أساتذة وشباب القصر العيني والأطباء الذين يعملون بشكل حر، مضيفا أن النقابة أصدرت بيانا تطالب بفتح المعبر ووقف إطلاق النار وإنقاذ المستشفيات في غزة.