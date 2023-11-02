إصابة عناصر من الدفاع المدني في غزة بينهم المتحدث الرسمي في قصف للاحتلال

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلن الدفاع المدني في غزة، إصابة عدد من عناصره من بينهم المتحدث الرسمي، في قصف إسرائيلي استهدف شارع النصر بمدينة غزة.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة في وقت سابق الأربعاء، أن مستشفى القدس بمنطقة تل الهوى يشهد قصفًا عنيفًا منذ ساعتين.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، إن حالة من الهلع تعيشها الطواقم العاملة، وأكثر من 14 ألف نازح بمستشفى القدس في تل الهوى جرّاء القصف الإسرائيلي.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي، تقصف بشكل عنيف محيط مستشفى القدس في تل الهوا بقطاع غزة.

كما قصفت طائرات جيش الاحتلال، منزلًا قرب مسجد الإمام الشافعي في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة*

وأفادت وسائل الإعلام، بإصابة عدد من عناصر الدفاع المدني بقصف إسرائيلي استهدف شارع النصر في قطاع غزة.

واشتعلت النيران في آليات لجيش الاحتلال خلال الاشتباكات المستمرة شمال غرب غزة، بعد إطلاق قذائف مضادة وتفجير عبوة ناسفة، فيما يكثف الاحتلال القصف المدفعي على المنطقة.