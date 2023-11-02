إعلام عبري: التأييد العالمي تحول من إسرائيل في بداية الأحداث إلى دعم واسع للفلسطينيين

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم الأربعاء، إن التأييد العالمي انتقل للفلسطينيين واليهود يدفعون الثمن.

وأشارت إلى أن موجة العداء والكراهية لليهود في جميع أنحاء العالم وصلت لمرحلة لم يسبق لها مثيل منذ الحرب العالمية الثانية.

ونوهت إلى أن التأييد العالمي قد تحول من تأييد لإسرائيل في بداية الأحداث إلى تأييد واسع للفلسطينيين.

وكانت وسائل إعلام عبرية، أفادت بأن رحلة جوية إسرائيلية هبطت في "محج قلعة" عاصمة داغستان.

وأكدت على أن حشودا من المواطنين المحليين تجمعت أمام مدخل المطار بهدف مهاجمة الركاب الإسرائيليين، مشيرة إلى ترديد الحشد لهتافات "الله أكبر".

ولفتت إلى وقوع حادث مماثل خلال الليلة الماضية في فندق فلامنغو بالمدينة، عندما اقتحم مسلمون الفندق بعد شائعات عن وجود إسرائيليين يعيشون فيه.