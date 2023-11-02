الجيش الإسرائيلي: مسيرة إسرائيلية تعرضت للاستهداف بصاروخ أرض جو من لبنان دون إصابتها وقصفنا موقع الإطلاق

اعلن الجيش الإسرائيلي، أن "مسيرة إسرائيلية تعرضت للاستهداف بصاروخ أرض جو من لبنان دون إصابتها، وقمنا بقصف موقع الإطلاق".

واوضح في بيان إنه "تم إطلاق صاروخ أرض-جو من الأراضي اللبنانية الليلة باتجاه طائرة إسرائيلية موجهة عن بعد، وردا على ذلك، هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي المجموعة التي نفذت عملية إطلاق النار وموقع الإطلاق الذي أطلق منه الصاروخ. ولم يحدث أي ضرر للطائرة".

وأضاف البيان أن "القوات الإسرائيلية رصدت عددا من الإطلاقات من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة (جبل دوف وحرمون) مزارع شبعا وجبل الشيخ، وسقطت في مناطق مفتوحة. ردا على ذلك، هاجمت قوات المدفعية الإسرائيلية مصدر النيران".