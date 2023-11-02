الجيش الاميركي اعلن دخول مدمرة أميركية وفرقاطة كندية مضيق تايوان

أعلن الجيش الأميركي "دخول مدمرة أميركية وفرقاطة كندية مضيق تايوان".

وأشار في بيان إلى أن "العبور هو إجراء روتيني عبر المياه التي تنطبق فيها حريات الملاحة والطيران وفقًا للقانون الدولي، ويظهر التزام الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها بتحقيق منطقة الهندي-الهادئ واسعة ومفتوحة".

ولفت الى ان "التعاون بين الولايات المتحدة وكندا يمثل جوهر نهجنا لتحقيق منطقة آمنة ومزدهرة حيث يمكن لطائرات وسفن جميع الدول الطيران والإبحار والتشغيل في أي مكان يسمح به القانون الدولي".

وتصاعدت التوترات حول تايوان في الأشهر الأخيرة، حيث تؤكد بكين سيادتها على أراضي الجزيرة، التي تحظى بحكم ذاتي، وتهدد باستخدام القوة لبسط سيطرتها إن لزم الأمر، وترفض التوجهات الداخلية وكذا السياسات الأمريكية الداعمة للانفصالية.