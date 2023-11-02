اليونيسف وصف الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا في قطاع غزة بالمجزرة

وصف صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، "الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين الفلسطنيين في قطاع غزة، بالمجزرة"، لافتا الى ان "مشاهد المجزرة التي وردت من مخيم جباليا في قطاع غزة عقب الغارات مرعبة فعلا".

وكما لاحظت اليونيسيف، رغم عدم وجود تقدير لعدد الأطفال الذين قتلوا خلال هذه الغارات، "يبدو أن مئات الأشخاص أصيبوا وقتلوا"، ومن بينهم، وفقا للبيانات الأولية، الكثير من القاصرين.

في وقت سابق، ذكرت وكالة رويترز نقلا عن حركة حماس أن "195 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 777 آخرون في الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة يومي الثلاثاء والأربعاء".