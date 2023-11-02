اعلن الاعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "عند الساعة ١٢/٣٥ بعد منتصف ليل الاربعاء /الخميس واثناء تحليقها فوق المناطق الحدودية مع فلسطين المحتلة في اجواء قريتي المالكية وهونين، قام مجاهدو المقاومة الاسلامية باستهداف طائرة مسيرة مسلحة للعدو الاسرائيلي بواسطة صاروخ ارض جو واصابتها اصابة مباشرة مما ادى الى تحطمها وسقوطها على الفور".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": أسقطنا بواسطة صاروخ أرض جو مسيرة إسرائيلية في أجواء قريتي المالكية وهونين عند الحدود الجنوبية للبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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