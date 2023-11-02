"الجريدة": "حزب الله" اعطى اميركا مهلة حتى مساء اليوم لتوقف إسرائيل هجماتها في غزة ولبنان

نقلت صحيفة "الجريدة" عن مصدر إيراني مطلع أن "المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أقر، في اجتماع ليل الثلاثاء ــ الأربعاء، اقتراحاً لقائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري إسماعيل قآني، لزيادة حلفاء طهران التصعيد ضد إسرائيل والولايات المتحدة على جميع الجبهات في المنطقة، لإجبارهما على وقف إطلاق النار في غزة".

وفي حين تتجه الأنظار إلى لبنان حيث من المتوقع أن يلقي الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله خطاباً غداً (الجمعة) يكشف فيه عن موقف الحزب من الانخراط الكامل في الحرب، أوضح المصدر أن "حزب الله" بعث رسالة تحذيرية للأميركيين بضرورة أن توقف إسرائيل هجماتها في غزة ولبنان، وأعطاهم مهلة حتى مساء غد الخميس (اليوم) قبل خطاب نصرالله.

وبحسب المصدر فإنه في حال عدم الاستجابة لمهلة الحزب، فإن نصرالله سيعلن النفير العام ضد إسرائيل، وستبدأ العمليات ضدها من شتى الاتجاهات".

وذكر المصدر نفسه أن "قآني كان قد شدد، خلال اجتماع المجلس الأعلى، على أنه إذا لم يدخل حلفاء إيران من فصائل المقاومة المعركة لدعم الشعب الفلسطيني، فإن هذه الفصائل يمكن أن تخسر مصداقيتها وجماهيرها، وستخسر طهران الدعم الشعبي الإسلامي الذي فازت به بعد هجوم 7 تشرين الأول".