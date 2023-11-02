تيننتي: الجيش اللبناني طلب مساعدة اليونيفيل لإجلاء شخصين أصيبا بالقرب من الخط الأزرق

اشار الناطق الرسمي بإسم اليونيفيل أندريا تيننتي الى أن "الجيش اللبناني طلب مساعدة اليونيفيل لإجلاء شخصين أصيبا بالقرب من الخط الأزرق في منطقة الوزاني". وأضاف: "أوقف الجيش الإسرائيلي إطلاق النار لإتاحة المجال للقوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل بالبحث عن الشخصين"، لافتا الى ان "لسوء الحظ، لم يتم العثور عليهما، ونظراً للظلام ووجود ألغام أرضية في المنطقة، سوف يتم استئناف البحث في الصباح".

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