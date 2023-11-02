انت الان تتابع خبر دولة جديدة بأمريكا اللاتينية تُدين قصف مخيّم جباليا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وزارة الخارجية الأرجنتينية في بيان إنّ " أنّها تدين "الهجوم الذي شنّته القوت الإسرائيلية على مخيّم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة".

وقصف جيش الصهاينة مخيّم جباليا للاجئين مرتين، الأولى الثلاثاء والثانية الأربعاء، وفي كل مرة خلّف القصف عشرات الشهداء المدنيين وأضراراً مادية جسيمة، وفقاً لحركة حماس.



وفي أميركا اللاتينية، قطعت بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل في حين استدعت تشيلي وكولومبيا سفيريهما لدى أتل ابيب، في خطوات اتّخذتها الدول الثلاث ردّاً على القصف لقطاع غزة.

وفي بيانها، دعت وزارة الخارجية الأرجنتينية إلى السماح بوصول المساعدات الدولية إلى السكّان الفلسطينيين في قطاع غزة "بدون قيود وبشكل عاجل".

والأرجنتين هي موطن أكبر جالية يهودية في أميركا اللاتينية، حيث تضم هذه الجالية أكثر من 250 ألف شخص.