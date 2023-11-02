شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تطالب الصين بالعمل على منع "التلوث البلاستيكي" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت وزيرة البيئة الألماني شتيفي ليمكه بكين إلى اتخاذ إجراءات أكثر قوة لمنع التلوث البلاستيكي (أو تلوث اللدائن).

قالت خلال زيارتها للصين، التي تستهدف تعزيز التعاون الألماني الصيني في مجال حماية البيئة والحفاظ على الطبيعية: "لدينا مشكلة على مستوى العالم مع البلاستيك، والصين واحدة من أكبر منتجيه".

وأضافت: "محيطاتنا تغرق في النفايات البلاستيكية، والجسيمات البلاستيكية الدقيقة تعرض صحتنا للخطر".

اتفاقية عالمية للبلاستيك

وأشارت ليمكه إلى أن الهند والولايات المتحدة وألمانيا أيضًا تنتج الكثير من البلاستيك، ولاسيما البلاستيك الرخيص، أي المنتجات التي تُستخدم لفترة قصيرة قبل التخلص منها بعد ذلك.

وتابعت، أنه يجب التخلص من عقلية الانتهاء من استخدام هذه الأشياء، ثم التخلص منها "لأن مشكلة التلوث أصبحت أكبر من اللازم".

وأعربت ليمكه قبل بدء المنتدى عن أملها في الحصول على دعم الصين من أجل إبرام اتفاقية عالمية للبلاستيك، والتي يجري التفاوض عليها حاليا، وقالت:"نحن بحاجة إلى مزيد من إعادة التدوير، كما أننا بحاجة على وجه الخصوص إلى الحد من إنتاج البلاستيك أيضًا".

وحذرت من احتمال عدم السيطرة على هذه المشكلة إذا استمرت في التفاقم على النحو الذي حدث في السنوات الماضية.

منتدى البيئة الألماني الصيني

وتأتي زيارة الوزيرة الألمانية إلى الصين بمناسبة النسخة السابعة من منتدى البيئة الألماني الصيني، ومن المنتظر أن يرافق ليمكه في المنتدى من الجانب الصيني نظيرها الصيني هوانج رونكيو.

وهذا هو أول منتدى بيئي ألماني صيني يُعقد منذ جائحة كورونا، وتنص استراتيجية الحكومة الألمانية الخاصة بالصين على أن الصين تضطلع "بمسؤولية خاصة" حيال المناخ العالمي.

وقالت ليمكه إنها ستعمل في الصين من أجل التعاون مع ألمانيا لإحراز تقدم في اقتصاد التدوير على سبيل المثال.