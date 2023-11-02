ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا إلى 1000

ارتفع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة إلى 1000، "ما بين شهيد وجريح ومفقود"، وفق وزارة الصحة في القطاع.



جاء ذلك في تدوينة نشرها المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، فجر الخميس، في حساب الوزارة على منصة "فيسبوك".



وأشار القدرة إلى سقوط "1000 شهيد وجريح ومفقود في مجزرتي جباليا".



والثلاثاء، أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة أن قصفا إسرائيليا أوقع "400 ضحية بين شهيد وجريح ودمر حيا سكنيا كاملا في مخيم جباليا".



ومساء الأربعاء، نفذت المقاتلات الإسرائيلية غارة جديدة على مخيم جباليا، خلفت دمارا واسعا طال عشرات المنازل.



ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول المنصرم يشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على الأحياء السكنية في قطاع غزة أحدثت دمارا هائلا، وقتل خلالها أكثر من 8796 فلسطينيا، بينهم 3648 طفلا، وأصاب 22219، كما قتل 130 فلسطينيا واعتقل نحو 2000 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.



الأناضول

