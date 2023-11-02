شكرا لقرائتكم خبر عن استاذ علوم سياسية: عبور حاملى مزدوجى الجنسية من معبر رفح نجاح للجهود مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، إن فتح معبر رفح لعبور المجموعة الأولي من حاملي الجنسية المزدوجة من معبر رفح بالتزامن مع دخول 40 شاحنة مساعدات، من معبر رفح البري إلي الجانب الفلسطيني، صباح اليوم يعزز الدور الريادي للقيادة السياسية لدعم القضية الفلسطينية ويعكس دور مصر كقوة إقليمية قادرة على تحقيق التوازن والاستقرار في المنطقة، لافتا إلى أن الرئيس السيسي لن يدخر جهدا لإدخال كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية وكافة الاحتياجات اللازمة للفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر: القيادة السياسية المصرية أول الداعمين للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، بالأفعال والتحركات الحقيقية على كافة الأصعدة رغم التعنت الإسرائيلي والصمت الدولي المساند للاحتلال، إلا أن مصر وبفضل جهود الرئيس السيسي تمكنت من إلزام الجانب الإسرائيلي من فتح المعبر لنقل المساعدات واستقبال الجرحى والمصابين بل و زيادة العدد اليومى لدخول شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية المخصصة لقطاع "غزة"، تخفيفاً من الأزمة الشديدة التي يشهدها ويعيشها اهلنا فى قطاع غزة مشيرا إلى أن مصر ملتزمة بدورها الراسخ والجوهري من خلال تكثيف الاتصالات الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلي وتقديم كافة المساعدات اللازمة للشعب الفلسطيني والحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء و تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة .

وأشار فرحات إلي أن مصر دولة كبيرة ومحل ثقة وتقدير من قبل المجتمع الدولى الذى أكد أكثر من مرة أنها مفتاح الحل لافتا إلى أن القضية الفلسطينية تحظي بدعم كبير من قبل الدولة المصرية و لا تتوانى عن تقديم الدعم الدائم للشعب الفلسطيني ومساندته حتى إرساء مبدأ التهدئة والاستقرار وحصوله على حقوقه المشروعة التي تضمن له العيش في سلام، مؤكدا أن جهود الدولة المصرية مستمرة من أجل القضية الفلسطينية، ولحين حصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.