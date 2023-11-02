وزير الصحة التركي: مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني العامل بغزة أوقف عمله بشكل كامل أمس نتيجة نفاد الوقود

اكد وزير الصحة التركي، ان "مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني العامل في غزة أوقف عمله بشكل كامل أمس نتيجة نفاد الوقود"، مشيرا الى ان "المجتمع الدولي والمؤسسات ذات الصلة لم تتخذ الإجراءات الكافية لمنع الهجمات على المستشفى".

وفي وقت سابق، اشار الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة أشرف القدرة، الى "توقف المولد الرئيس في المستشفى الإندونيسي وخروج أجزاء واسعة من المستشفى عن الخدمة".