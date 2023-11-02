الطيران الحربي الاسرائيلي شن ليلا غارات على محيط رامية والقوزح

شن الطيران الحربي الاسرائيلي ليل أمس، غارات على محيط بلدتي رامية والقوزح. كما أطلق القنابل المضيئة في سماء القطاعين الغربي والاوسط طيلة الليل الفائت وحتى فجر اليوم.

وكثف الطيران الاستطلاعي المعادي تحليقه في أجواء القطاع الغربي ليل أمس وحتى ساعات الصباح الأولى. واستهدف ليلا الآليات على الطرق المقابلة للخط الأزرق، بالإضافة الى السيارات داخل القرى والبلدات.