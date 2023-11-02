"النشرة": العثور على الشخصين اللذين أصيبا بالقرب من الخط الأزرق مقتولين في منطقة الوزاني

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب عن انه "تم العثور صباح اليوم من قبل الصليب الاحمر واليونيفل على الراعيين في منطقة الوزاني مقتولين بالقصف الاسرائيلي من موقع الحماري اثناء رعيهما الماشية. ويبلغان من العمر 18 سنة".

وفي وقت سابق، اشار الناطق الرسمي بإسم اليونيفيل أندريا تيننتي الى أن "الجيش اللبناني طلب مساعدة اليونيفيل لإجلاء شخصين أصيبا بالقرب من الخط الأزرق في منطقة الوزاني".

وأضاف: "أوقف الجيش الإسرائيلي إطلاق النار لإتاحة المجال للقوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل بالبحث عن الشخصين"، لافتا الى ان "لسوء الحظ، لم يتم العثور عليهما، ونظراً للظلام ووجود ألغام أرضية في المنطقة، سوف يتم استئناف البحث في الصباح".