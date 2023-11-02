افاد مراسل "النشرة"، في زحلة عن ان "احد الاشخاص اقدم صباح اليوم على اطلاق النار على شابين من آل السعيد من التابعية الفلسطينية اثناء ممارستهما هواية الصيد في سهل برالياس في البقاع، بهدف السرقة، مما ادى الى مقتل (ع.س) على الفور، فيما اصيب الآخر بجروح خطرة. وقد حضرت الى المكان القوى الامنية فيما تمكنت عناصر مخابرات الجيش من توقيف مطلق النار".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": شخص اطلق النار على شابين اثناء ممارستهما الصيد بسهل برالياس مما ادى الى مقتل احدهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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