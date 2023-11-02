افاد مراسل "النشرة"، في حاصبيا، عن انه "يخيم على القطاع الشرقي من جنوب لبنان حال من الترقب والحذر الشديدين في منطقة حاصبيا ومزارع شبعا بعد ليل متوتر جراء القصف الصاروخي والمدفعي في منطقة العرقوب حاصبيا وجبهة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، جدد فيه الطيران الحربي غاراته الجوية منذ الثالثة فجرا قابله قصف صاروخي مركز لرجال المقاومة على منطقة الجليل الاعلى وتزامن ذلك مع تحليق شبه متواصل للطيران المروحي فوق منطقة حاصبيا، سيما المتاخمة للمزارع شبعا وجيل الشيخ وصولا حتى أجواء البقاع الغربي".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": حال من الترقب والحذر الشديدين يسود القطاع الشرقي من جنوب لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.