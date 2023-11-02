شكرا لقرائتكم خبر عن قائد أوكراني: الجيش محاصر في "حرب تموضع" ثابتة منذ 20 شهرًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، إنه يرى جيشه محاصرًا في "حرب تموضع" ثابتة، بعد أكثر من 20 شهرًا من الغزو الروسي.

وأضاف في مقال كتبه لمجلة "ذا إيكونوميست" البريطانية: "تنتقل الحرب الآن إلى مرحلة جديدة، ما نسميه في الجيش حرب تموضع للقتال الثابت والاستنزاف"، محذرًا من أن جبهة القتال قد تصبح قريبًا مشابهة لخنادق الحرب العالمية الأولى.

الجمود لصالح روسيا

وكتب القائد الأوكراني، أن قفزة تكنولوجية فقط يمكن أن تخلق مخرجًا منهًا، وقال إن الجمود في ساحة المعركة يساعد روسيا فقط على إعادة بناء قوتها العسكرية.

وكتب زالوجني أن أوكرانيا تحتاج إلى طائرات على وجه الخصوص، ولا تتوقع كييف تسلم مقاتلات إف - 16 التي وعدت بها عدة دول حتى العام المقبل.

وخلص إلى أن الطائرات المسيرة الأوكرانية المحسنة يجب أن تعوض نقص الطائرات المقاتلة حتى ذلك الحين، وقال إن مفتاح النجاح في حرب الطائرات المسيرة هو تحسين الحرب الإلكترونية لتعطيل واعتراض الطائرات الروسية، وأقر بتفوقروسيا في هذا الصدد.

وأضاف أن أوكرانيا تحتاج إلى معدات حديثة لإزالة الألغام، لأن الجيش الروسي أنشأ أحزمة ألغام يصل عمقها إلى 20 كيلومترًا، وعلى عكس استعادة مناطق واسعة في العام الماضي، فإن الآمال الأوكرانية في تحقيق مكاسب هذا الصيف لم تتحقق إلا بالكاد.

وتابع: مع ذلك، فقد أضعف المدافعون الأوكرانيون موقف روسيا في شبه جزيرة القرم، وطردوا البحرية الروسية من غرب البحر الأسود.