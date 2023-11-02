رئيس وحدة الصحة والكوارث في الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر: الاحتياجات الصحية والإنسانية في غزة هائلة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد رئيس وحدة الصحة والكوارث في الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر “حسام فيصل”، أن الاحتياجات الصحية والإنسانية في غزة هائلة للغاية وتفوق كل الأوصاف.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن الوضع الإنساني والصحي في قطاع غزة يزداد سوءا مع استمرار القصف العنيف على القطاع الذي يستهدف المنشآت المدنية والصحية.

وأوضح أن المساعدات التي دخلت إلى غزة من معبر رفح هي نقطة في بحر الاحتياجات الهائلة المطلوبة.